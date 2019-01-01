台灣獼猴預計1/9從保育類除名 林務局：仍不能獵捕宰殺

2019-01-01 17:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣獼猴納入台灣保育類動物近30年，將在本月除名，去年9月農委會林務局預告修正「保育類野生動物名錄」，預計今年1月9日公告生效，但是林務局提醒，台灣獼猴仍不能任意獵捕或宰殺。

去年農委會林務局召開「野生動物保育諮詢委員會議」，評估國內原生野生動物分級，有8種野生動物從保育類調整為一般類，包含台灣獼猴、山羌、白鼻心、眼鏡蛇、龜殼花等共8種保育類動物，都將降級為一般野生動物。另外有17種動物從一般類改為保育類，大多為鳥類，例如台灣朱雀、白耳畫眉等。

林務局指出，經專家評估建議，台灣獼猴可以改列為一般類，不會有立即的重大衝擊，而且國內保護區內不能獵捕任何動物，國有森林內也不能從事獵捕行為，這些區域佔了台灣45％，台灣獼猴事實上有足夠的棲地保護強度。

林務局強調，台灣獼猴雖然調整為一般類，但只要是野生動物，都受《野生動物保育法》保障，不得任意獵捕、宰殺，若違法將處6萬到30萬元罰鍰。

除了台灣獼猴以外，林務局指出，新增草花蛇、林三趾鶉、大濱鷸等17種野生動物，由一般類調整為保育類野生動物；另外還有八種保育類的山羌、台灣獼猴、白鼻心、大田鷸、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、短肢攀蜥，則調整為一般類。

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