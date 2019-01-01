不敵大環境！創刊35年《大自然季刊》 紙本停刊改網路版

2019-01-01 17:53

〔記者劉力仁／台北報導〕1983年10月25日創刊的《大自然季刊》，是許多環境生態學者投稿的天地，也是許多研究生撰寫論文參考的文獻，多次榮獲金鼎獎，但不敵網路興起後大環境改變，紙本訂戶銳減，今年起決定停止發行長達35年的紙本刊物，改網路版，也不再邀稿給酬，改由無酬自由投稿，度過出版業寒冬。

「非常捨不得！」《大自然季刊》社長鄭明修說，大自然季刊由中華民國自然生態保育協會發行，創會理事長為張豐緒，是本土老字號保育雜誌，從海洋、陸域、地質、石虎、黑鮪魚、高山纜車等國內外環境保育議題，大自然季刊每期至少有10篇專文深論，可說是本土最完整的環境全紀錄。齊柏林曾說，會投入《看見台灣》拍攝，原因之一就是受到《大自然季刊》的影響。

鄭明修說，目前印行刊物，每個月稿費、印刷費、行銷費將近20萬元，實在無力支應，其實6年前就開始討論是否停刊，但眾人不捨，去年底召開常務理監事會議之後，終於下了決定，停發紙本刊物，35年期間發行了紙本141期，畫下句點。

鄭明修說，大自然季刊訂戶加上零售量，每季曾經多達2萬本，但網路興起之後，民眾花錢買紙本意願大降，目前訂戶只剩下8百戶，每一期印1500本還賣不完，長期訂戶及會員多是學者，大家對這份刊物雖充滿感情，但仍必須面對現實，決定停刊，改網路版。

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