板橋千坪違建拆除 將闢公有停車場

2019-01-01 17:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區南雅西路一處千餘坪公有地，長期遭民眾占用，搭蓋違建物出租牟利，去年9月工務局強制拆除，規劃興建公有汽、機車停車場，目前由交通局辦理招商作業，預計提供157個汽、機車停車位，滿足民眾需求。

工務局局長朱惕之指出，市府2017年起推動「點亮新北美樂地」專案計畫，強力掃除各機關長期被占用的公有地違章建築，再經由跨機關合作，利用公有地進行簡易綠美化或道路拓寬、道路瓶頸打通及開闢公園等設施，至今完成76案，總面積達12.13公頃。

位於板橋區南雅西路2段301巷內環河公園旁，有一處大約1500坪的市有土地，長期遭民眾占用，搭建鐵皮工廠及停車場，違法出租牟利，工務局違章建築拆除大隊去年9月初動員重型機具進場拆除，由養護工程處整理用地闢建停車場，12月底完工後，再交由交通局辦理招商，未來採收費模式委外經營。

工務局表示，這處公有停車場將提供157個停車位，其中汽車停車格78格、身障汽車格位2格；機車停車格75格、身障機車格2格，解決周邊居民的停車需求，並將佔用市有土地的凌亂違建拆除，恢復乾淨整潔的市容景觀。

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