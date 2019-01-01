12年國教新課綱8月上路 實作評量增列「聽力」和「鑑賞」

2019-01-01 17:21

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱預計今年8月上路，從分科能力學習，改為跨領域的素養，評量方式也跟著改變，依教育部「國民小學及國民中學學生成績評量準則」草案，未來將把彈性學習課程納入評量範圍，除了現行的紙筆測驗之外，實作評量部分將增列「聽力」及「鑑賞」等評量方式，紙筆測驗最小化為原則，以培養學生真正帶著走的能力。

依草案，國中小學學生成績評量，應視學生身心發展及個別差異，採取多元且適當之評量方式，除了紙筆測驗，另須兼顧質性描述及客觀數據，於實作評量增列「聽力」及「鑑賞」評量方式，依問題解決、技能、參與實踐及言行表現目標，採書面報告、口頭報告、聽力與口語溝通、實際操作、作品製作、展演、鑑賞、行為觀察及其他方式。

教育部草案也增訂彈性學習課程評量，應以平時評量為原則，並得視需要實施定期評量，同時增訂抽離式技藝教育評量結果之採計方式，以尊重修習技藝教育課程學生之完整學習歷程；另增訂彈性學習課程之評量結果可採量化或質性描述。

草案亦明定，國中小各領域學習課程及彈性學習課程，應由授課教師作評量，在每學期初，向學生及家長說明評量計畫。而國中小學生的成績評量分為平時評量及定期評量，彈性學習課程評量以平時評量為主，但可視需要進行定期評量，紙筆測驗使用頻率應以最小化為原則，定期評量的紙筆測驗次數，仍維持每學期至多3次。

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