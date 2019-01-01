悲！飼主狠摔踹 1貓1狗慘遭虐殺

2019-01-01 16:52

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣發生殘忍的虐待動物事件！東石鄉蕭姓男子涉嫌摔、踹貓狗死亡，動保志工等昨天（12月31日）緊急救援，但已有1貓1狗遭虐殺，嘉義縣家畜疾病防治所今天將男子飼養的2隻大狗和6隻小狗，2隻成貓、3隻小貓搶救出來安置；警方調查發現蕭某有精神疾病，已強制送醫。

長期救援動物的志工李榮峰昨天接獲通報，東石鄉掌潭村白水湖發生虐待動物事件，趕緊從桃園市南下嘉義縣救援，到現場時發現1隻貓遭虐待致死，另1隻狗救援後也傷重不治。由於正逢元旦連假，公家機關並未上班，李榮峰請嘉義縣議員林緗亭協助通報，嘉義縣家畜疾病防治所人員今天到場救援、安置剩下的動物。

朴子警分局獲報後調查，發現蕭姓男子有精神疾病，已強制送醫，將再訊問蕭男；警方說，蕭男虐殺動物的行徑已涉嫌觸犯動物保護法，釐清案發過程後將移送法辦。

附近鄰居說，蕭男平常獨自居住，撿拾資源回收過日，有時會去醫院治療，他平常很努力撿拾，或是找食物給飼養的貓狗吃，但病發時就像變一個人，反而會虐待飼養的動物。

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