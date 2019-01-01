元旦寶寶熱潮退燒！ 剖腹產多因胎位不正、妊娠糖尿病…

2019-01-01 17:32

〔記者歐素美／台中報導〕「元旦寶寶」不流行了！童綜合、豐原及光田醫院今年誕生了4名元旦寶寶，多因胎位不正或媽媽妊娠糖尿病等才剖腹產；豐原醫院產房主任張崑敏說，生產率年年創新低，但高危險妊娠的孕婦不降反升，主因與近年來國人的生活習慣、飲食、壓力等息息相關，希望民眾多注重自己健康。

元旦來臨，除了童綜合醫院有一名自然產女嬰，童綜合醫院、豐原醫院及光田醫院到今天至下午為止，共有4名元旦寶寶剖腹產，但都不是爸媽故意挑元旦剖腹，而是因為胎兒胎位不正或媽媽有妊娠糖尿，才不得不剖腹產。

其中，蔡姓媽媽在童綜合醫院生下一對龍鳳胎，她說，常常陣痛且難以入眠，檢查才發現胎位不正，因此在醫師建議下，於元旦剖腹產，還好龍鳳胎出生時體重都很正常、很健康。

童綜合醫院為慶祝元旦寶寶到來，特別準備了嬰兒包巾禮盒贈送家長，除了提供專業的醫療照護，也能讓爸媽感到溫馨的祝福。

豐原醫院則有個38歲的蕭姓婦人，結婚5年多首次懷胎，原本預產期為2月9日，但她跨年夜時血壓突然飆到150，擔心母子安危，緊急於元旦剖腹產，生下一名男嬰。

豐原醫院產房主任張崑敏說，蕭婦合併高齡及妊娠糖尿病，懷孕後期併發高血壓、糖尿病、子癲前症，原本預產期在2月9日，因高危險妊娠因素沒辦法安胎到足月，加上12月31日血壓飆到150以上，考量母子安全才儘快剖腹產。

光田醫院在元旦上午也迎接第一名剖腹的元旦女寶寶。產婦說，女嬰的哥哥是胎位不正被迫剖腹產，所以女嬰也採用剖腹產，因為元旦的日子好記，才選擇今天剖腹，希望寶寶健康長大。

張崑敏說，這幾年生產率年年創新低，高危險妊娠孕婦卻不降反升，與近年來國人的生活習慣、飲食、壓力等息息相關，希望民眾能注重自己的健康，妊娠糖尿病、妊娠高血壓一旦發生，擔心胎盤控制血流或阻塞，導致腹中的寶寶無法得到充分血流，致生產遲滯，容易併發子癲前症等問題，甚至會有胎盤剝離等狀況，危及母子兩人，因此採剖腹產。

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