好巧！國慶哥迎元旦弟 父母笑：很會挑日子

2019-01-01 16:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕好巧！宜蘭縣聖母醫院今早接生1名元旦寶寶，且新生兒的7歲哥哥，正巧也是國慶寶寶，兩人生日有全國、全球民眾一起慶祝，父母笑說，「兄弟倆很會挑日子！」

林小弟的預產期原為1月17日，但自今凌晨起迫不及待趕露臉，媽媽肚子開始出現陣痛，今凌晨4時許，在家人陪同下進入產房待產。

不過，婦產科主治醫師水廖德正好在南澳鄉巡迴看診，原本擬改為值班主治醫師接生，但水廖德接獲訊息後，二話不說暫時放下手邊工作，搭上清晨6時許的火車趕回聖母醫院，6點50分進入產房，7點13分就讓林小弟瓜瓜墜地。

水廖德表示，能接生今年首位聖母元旦寶寶，很令人開心；生日是國慶日的水廖德還笑說「我是國慶寶寶接生元旦寶寶！」

巧合的是，林小弟的7歲哥哥也是國慶寶寶，如同兩名國慶寶寶迎接元旦寶寶到來；林小弟哥哥笑說。他要幫媽媽一起照顧弟弟，也希望再能有個國慶「妹妹」。

家中兩位孩子都是特別日子出生，與國家、全球民眾一起過生日，林小弟家人笑說，兩位兄弟很會挑日子，希望未來兩人都能平安長大。

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