新年高盪5樓高鞦韆 卑南族老婦像騎飛天馬

2019-01-01 16:27

［記者黃明堂／台東報導］台東市卑南族射馬干部落年祭今天進行壓軸的鞦韆祭，巨竹搭建5層樓高的超大鞦韆，族人及遊客在高空擺盪，接受卑南族祖靈賜福。薑是老的辣！老婆婆比年輕小伙子盪的更高。

元旦盪鞦韆是卑南族射馬干部落特有傳統，4根巨竹，還有製作盪繩及坐籃的野藤，都取自深山，高度約20公尺，不僅要穩固，還得耐重力，還要由祭司祝禱才啟用，一旁還高高豎立竹竿，繫著草編祖靈，居高臨下，保佑人人平安。

族人圍著鞦韆吟唱古調、踩著傳統舞步，頭目啟盪後，首先進行除喪儀式，讓過去一年有家人過世的族人先輪流上架，透過高空擺盪，擺脫惡運，並藉由頭上的鐵器發出「噹噹聲」，接受祖靈賜福。在除喪後，族人才輪流擺盪，也讓遊客體驗，同享賜福。

部落主席汪智博說，鞦韆這麼高，人要盪的高，並不是光靠地面2位勇士拉繩的力道，更重要的是坐在架子上的人，因為2勇士的拉力不一樣，會造成擺盪不均勻，所以坐在架上的人要會操控兩手抓繩的力道，控制的好，才盪的高。

汪智博說，現在的年輕人有膽量，但缺乏經驗，不見得盪的高，反而是盪過幾十年的老婆婆，在大鞦韆之間高飛，十分精采。

現場一位卑南族老婦人一坐上架，兩三下工夫就像駕馭飛天馬一般在空中輕鬆奔馳，阿美族的立委廖國棟也來試身手，勇士使勁拉，在1樓高度擺盪，也夠讓他感受刺激，雙手緊抓繩子。

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