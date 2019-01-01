晚上外出要帶雨具！ 北北基宜4縣市續發豪大雨特報

2019-01-01 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕新年第一天雨神同行！中央氣象局今天下午持續對大台北地區、基隆市、宜蘭縣發布豪大雨特報，並發布18縣市陸上強風特報，提醒民眾出門在外，應多加留意天候狀況。

中央氣象局今天下午3時30分持續對新北市發布豪大雨特報，對台北市發布大雨特報、對基隆市、宜蘭縣發布豪雨特報；除此之外，花蓮偶有斷斷續續短暫雨，中南部地區及台東雲量多、偶飄雨，建議全台各地的朋友今天出門攜帶雨具。

中央氣象局也提醒，宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區有局部大雨發生的機率，民眾在山區請慎防坍方及落石。

另外，氣象局也發布18縣市強風特報，包括新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣，都是強風警戒地區。

此外，因東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

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