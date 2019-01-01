元旦喜迎龍鳳胎 修車黑手爸：肩上擔子更重啦

2019-01-01 16:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2019年元旦日，花蓮門諾醫院今天上午誕生4個元旦寶寶，在吉安鄉南埔經營修車廠的許先生，喜迎1男1女龍鳳胎。許先生說，他和太太的家族都有懷雙胞胎的遺傳，上午雙胞胎誕生，全家都很開心，一次來兩個，寫成「好」字，他笑說，「肩膀上的擔子突然重了起來」，要更努力修車才行了！

老家在鳳林鎮的42歲許先生，和妻子邱小姐結婚2年多，在吉安鄉南埔經營修車廠，今天上午由門諾醫院婦產科剖腹產，順利誕生1男1女龍鳳胎姊弟，姊姊體重3128公克、弟弟體重2266公克，因為未滿2300公克「要先住保溫箱增重」。許先生說，雙胞胎寶寶誕生的一刻，最想和太太說的一句話就是：「老婆妳辛苦了！」

許先生說，太太先前懷第一胎老大，生下來體重3900公克，這次「一次來一雙」，兩個加起來5000多公克，看到太太辛苦挺著「有如花蓮大西瓜」一樣的孕肚，實在很心疼，原本希望安排在他生日1月4日生產，讓兩個孩子和自己可以同一天慶生，最後是決定元旦剖腹產，也順利幫老婆「卸貨」。

雖然許先生與太太兩家族都有生雙胞胎的紀錄，但他說，去年得知太太懷雙胞胎，還是非常驚喜，只是一開始不知道是龍鳳胎，現在一舉寫個「好」字，感覺人生應該夠了，也覺得肩膀上的擔子更重，身為爸爸要加油，而2歲大的兒子平常會「親媽媽的肚子」，早上也高興在醫院跑來跑去，想必是高興「以後有弟妹作伴啦」。

門諾醫院婦產科說，元旦上午已有3名女寶寶、1名男寶寶誕生，出生體重分別為3210公克、3152公克、3128公克以及2266公克；下午則有3名產婦待產。雖然元旦、國慶寶寶已不像從前熱門，但每年該院仍有3到6名元旦寶寶出生，而且多數都為自然產。

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