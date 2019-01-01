北市消防局推防災月曆 12處防災公園美景全都露

2019-01-01 16:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕為讓大型災害發生時，民眾有地方可避難待援，台北市12處行政區均設置大型防災公園，北市消防局特別設計出2019防災宣導月曆，讓大家多加認識這12處防災公園，600份月曆推出後即被秒殺索取一空，但民眾仍可到防災資訊網下載電子版。

台北市選定的防災公園包括都市之肺的「大安森林公園」、繁花似錦的「士林官邸公園」、湖光山色的「大湖公園」等，平時提供民眾休憩運動使用，災時則化身為防災公園，裡面設施可維持受安置人員最基本的生活條件及安全維護管理，包含食物、飲水、住宿、通訊、廣播、電力、照明、治安、醫療及社工撫慰等。

消防局指出，能成為防災公園，需具備公園面積1公頃以上及較大的內部開放空間，公園外部四周交通網絡發達，可為災時避難和救援的據點。

2019「TAIPEI幸福FUN乘式」防災月曆，由消防局的眾多攝影好手拍攝出各具特色的防災公園一隅，利用淺顯易懂圖示，介紹防災公園內避難設施，例如獨特設計的「爐灶座椅組」，平日提供休憩使用的座椅，災時可做為爐灶烹煮食物。

「自來水取水站」提供乾淨的飲用水；「防災地下水井」提供生活用水；還有「帳篷區」、「沐浴區」、「曬衣區」等提供受安置人員日常生活用途，民眾下次去防災公園時，可依照防災月曆介紹觀察其特殊性。

消防局表示，藉由2019「TAIPEI幸福FUN乘式」防災月曆，讓民眾認識住家鄰近的防災公園，雖然首發600份月曆已發放一空，仍可至消防局官網或台北市防災資訊網下載電子版。

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