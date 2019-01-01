桃園跨年嗨唱！機捷單日疏運再突破10萬人次

2019-01-01 15:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園大眾捷運公司疏運「就愛桃園．擁抱美好」桃園跨年晚會人潮，桃園機場捷運首度實施營運不收班，從昨日上午6點至元旦上午6點，機場捷運全線單日總運量再次突破10萬人次，達10萬5490人次，較去年跨年有天團五月天助攻還增加約5000人次，其中A18高鐵桃園站單日進出站運量則近3萬人次，較平日成長約40％。

桃園跨年晚會昨晚攻佔機捷A18高鐵桃園站前廣場，邀請姐姐謝金燕火辣開場、韓團Highlight壓軸跨年等大咖輪番演唱，全場10萬民眾同場狂歡倒數迎接新年，跨年晚會交通以「搭機捷、坐公車、少開車」進行規劃，機場捷運成了眾多參加跨年民眾的最佳選擇。

桃捷公司指出，桃園機場捷運從2017年3月通車，每日平均運量已達到6萬3000人次，並於去年12月25日破4000萬人次，機場捷運串聯北北桃的交通便利性，再次成功開啟桃園演唱會的新時代，首度41小時不打烊，動員車站服務人員、司機員、清潔人員、保全人員配合捷運警察，較平日服務人力增加約300人，完善的計畫讓服務品質不打折，更代表桃園機場捷運再一次通過具體的壓力測試，讓未來為旅客提供安全可靠的捷運服務效率更穩健成長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/