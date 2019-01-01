高雄首間時間商店 做公益換蔬菜、免費洗頭

2019-01-01 15:28

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市首家「社區時間銀行」開幕營業，居民幫鄰居倒垃圾可換得蔬菜。

「社區時間銀行」於前鎮區路中廟社區開幕，新年持續營業，中山大學師生設計「時分券（時間貨幣）」讓居民使用，替鄰居倒6次垃圾可獲得對方給予60分券，再利用這60分券去換取商店3把無毒蔬菜，或美容院洗頭服務，社會局代理局長謝俐俐、中山大學公共事務管理所所長郭瑞坤等與會貴賓認為可活絡社區情感。

郭瑞坤說，銀行時分券面額為10、30及60分，美容院老闆娘用券換得物品或服務，透過專業技能互助，進而活絡居民情感。

開幕期間，路中廟社區集結愛心商品舉辦市集，居民熱烈選購，多認藉由交換服務或物品，認識鄰居很有意義。居民周麗金表示，與其在家看電視，「公共服務變得更有價值，也多了與鄰居交流機會。」

中山大學師生與志工藉由課程說明、培力工作坊及推廣說明會建立共識，也舉辦舉辦多場社區會議，若可行將推廣到各社區。

路中廟社區發展協會總幹事王月娥說，將鼓勵社區長輩幫忙顧店，收銀或打掃換取時分券，讓銀髮族走出家門勞動，服務社會強健身心。

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