迎新年 南鯤鯓代天府邀書法家揮毫贈春聯

2019-01-01 15:22

〔記者王涵平／台南報導〕南鯤鯓代天府喜迎新年，今日舉版寫春聯、贈春聯活動，吸引大批民眾參加，元旦是連假最後一天，順道參香祈福還可拿到喜歡的春聯。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，代天府創建1662年，崇祀五府千歲，為「台灣王爺總廟」、「台灣省宗教紀念物觀光區」、「國定古蹟」、「國家重要民俗」、「米其林綠色旅遊指南三星級景點」，信徒遍及海內外，歡迎民眾前往參訪。

在廟方廣場舉辦寫春聯活動，先由廟方開筆「題書：五王德大，千歲恩深」，侯賢遜與秘書李國殿、司長羅榮乾、董事長侯蔡雪吟、榮譽會長盧友義、老師林晉、大法師陳金臨、大德陳建龍等8位開筆。之後由書法家開筆「題書：年迎己亥，春滿鯤江」，包括翁資雄、黄進添、蕭元朴、黄志煌、郭芳忠、曾遜祥、陳生步、陳明德等8位書法家。

書法家開筆「題書：風調雨順、國泰民安」，包括蕭季慧、黃宗義、莊永固、蘇友泉、葉國華、柯耀程、李國揚、郭懷雅等8位書法家開筆。

謝福龍、吳長璉、余侑恩、王美淇、蔡長翰、羅文呈、楊文忠、謝依珉、吳宗霖、張昭宏等10位書法家現場揮毫春聯贈送；民俗畫家林晉以生肖「豬」年為題，現場即席水墨創作，還有親子同樂寫春年體驗活動。

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