驚！清水近5公頃山坡地 遭回填建築廢棄物達10樓高

2019-01-01 15:32

〔記者歐素美／台中報導〕清水區吳厝里吳厝一街69巷，鄰近國道三號清水服務區附近約5公頃山坡地，最近被回填建築廢棄物等達10層樓高，里長吳水通表示，地主違法回填，且未設置擋土牆，萬一大雨沖刷恐造成土石流，淹沒鰲海路，影響吳厝、大楊、海風及東山等4里居民進出安全，要求市府查察及強制地主回復原狀。

「抗議，抗議」！數十位吳厝里民今天在現場抗議，要求市府追查幕後黑手，並將原山坡地復原。居民表示，清水區吳厝里吳厝一街69巷的山坡地，原為一處山坳，地主本來說要回填平坦，以種植作物，但居民最近卻發現回填面積愈來愈大，而且回填的物質多為建築廢棄物，根本不適合種植作物。

清水區吳厝里長吳水通表示，該處山坡地面積約5公頃，回填的土石達10層樓高，十分驚人，明顯違法，且地主未依規定設置擋土牆，萬一大雨來襲，恐形成土石流，沖刷至下方的鰲海路，影響清水區吳厝、大楊、海風及東山等4里居民進出安全。

水利局坡地管理科長陳峻陞表示，水利局會同里長已於12月27日前往會勘，發現現場大規模填土，已請挖土機司機停工，並針對裸露部分實施緊急覆蓋。初步了解，回填的土石，部分為地主所為，部分是遭偷倒廢棄土，因地主回填山坡地未事先申請，也不合法，近期將再邀環保、都發等相關單位會勘以釐清權責，若地主涉及刑事責任，也會依法移送法辦。

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