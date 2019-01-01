國際人才培育學院6校試辦 台科大和德國柏林工業大學合作

2019-01-01 15:16

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「科技大學國際人才培育學院試辦計畫」，鼓勵科技大學與世界技術標竿學校合作，使學生的專業技術能力具備國際競爭力，並讓技職人才具備國際接軌的實作能力及國際視野，國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立高雄科技大學及國立屏東科技大學等6校被選定為首批試辦學校。

教育部技職司長楊玉惠以國立台灣科技大學為例，台科大於107年高教深耕計畫第2部分研究中心獲補助成立「台灣建築科技中心」，是著眼於國內之建築與營建市場規模與產業轉型瓶頸，需因應國際產業之數位化轉型，並引入國際建築技術人才培育經驗，強化高年級、專案導向實作與業界實習與證照培訓制度。

台科大將引進德國柏林工業大學等校師資，因歐陸德語區堪稱建築工業化和建造技術水準最高的國家，因此希望借助這些學校與產業經驗，提升我國在建築產業人才在數位化技術，以及整合於建築節能與更新整建應用上的專業能力，以培育具國際移動力之建築人才。

台科大說明，將以建築資訊模型為主題，3年期程內將設立雙語授課之「建築資訊建模產業實務」學士學分學程與「數位綠色營造」碩士學分學程，前者聚焦於基本數位與智能應用，後者納入多面向專案導向應用內涵，其中之一合作學校為德國柏林工業大學，該校建築領域排名世界41（80％依據國際聲譽），建築環境及規劃學院學生數達5 千人是主要合作對象，此外亦將銜接海外實習，主力合作對象為Arup奧雅納工程顧問公司德國分部，奧雅納（Arup）是設計、工程等建築環境相關領域諮詢服務的全球性企業，除將引進海外師資來台授課、教師互訪、選派學生出國研修與產業實習，預計3年師生交流人數約250人。

教育部強調，希望藉由此計畫，使我國科技大學與世界技術標竿學校合作，引進國際合作學校或實驗室的建置、教法、教材及師資等人才培育機制，使學生的技術能力具備國際競爭力，並符合我國產業發展需求，以提昇我國產業水準，佈局國際視野。

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