托育津貼不同調 地方在1月底前函報更改仍有效

2019-01-01 15:13

〔記者林曉雲／台北報導〕針對育兒津貼金額，中央地方不同調，教育部國教署今天表示，只要地方政府在1月底之前函報更改轉銜機制，都仍有效，目前桃園市已訂出落日條款規定，其他尚未訂定的縣市，屆期將視個案情形，祭出扣減補助比率並列管之處罰，扣減方式將再開會討論。

行政院去年推動「少子女化對策」，中央發放育兒津貼，凡綜合所得稅稅率未達20％家庭的2至4歲幼兒，若未領育嬰留職停薪津貼，且未接受公共化或準公共教保服務者，每人每月補助2500元，第3名以上幼兒每月再加碼補助1000元。

中央也推動準公共化幼兒園政策，補助參加政策的私幼業者，家長每月自行繳費不超過4500元，第3名以上子女每人每月繳費不超過3500元，其餘由政府補助幼兒園，該政策去年8月起，已在非六都的15縣市推動，今年六都也將實施。

不過，部分縣市早已在發放育兒津貼，台北市針對5歲以下幼兒每名發放2500元，桃園市0至3歲每月發3000元，台中市0至6歲幼兒每月發2000元至3000元，中央和地方不同調，行政院要求相關部會與各縣市協調做出落日條款規畫，以免造成不同縣市居民跟著福利遷徙的現象。

國教署組長武曉霞表示，教育部在去年12月下旬修正「補助辦理公私立幼兒園輔導作業原則」，各縣市若未在去年底前，針對2歲以上就學補助及托育育兒津貼重複或請領規定，訂定落日規定與銜接規畫，教育部將扣減相關經費補助比率，但教育部之前與各縣市開會時，已放寬到今年1月底前提出即可。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/