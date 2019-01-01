雲林去年撲殺44萬餘隻禽流感畜禽 疫情降溫但病毒恐在地化

2019-01-01 14:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣防疫所統計去年全縣有62處禽場確診禽流感，撲殺44萬餘隻家禽，較前年的101場撲殺117萬4520隻比較，疫情大幅趨緩，但全年各月均有場次染病，禽流感病毒可能已經在地化。

雲林縣四湖鄉一火雞場因為火雞出現異常死亡，去年12月27日主動通報，29日確診H5N2亞型高病原性禽流感，隔天防疫所依標準作業程序執行該場989隻火雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，這是雲林縣去年最後一場確診禽流感的禽場，去年共有62禽場確診禽流感病毒，撲殺44萬5514隻畜禽，相較前年撲殺的101場117萬4520隻，疫情已大幅趨緩，但全年各月均有場次染病，不再只好發在冬季。

鄭安國表示，由於全年都有疫情傳出，不像單純由候鳥傳播，禽流感病毒可能已經在地化，野外的留鳥可能也帶原，若要讓疫情絕跡，恐怕必須付出更多的決心跟努力，呼籲畜禽業者與民眾不可大意，嚴格防疫，才能杜絕禽流感病毒。

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