新加坡航空波音787-10夢幻客機 飛抵桃園機場

2019-01-01 14:30

〔記者姚介修／桃園機場報導〕新加坡航空今年第七架交機的波音787-10夢幻客機，今天下午1點1分由新加坡飛抵桃園機場落地，更為夢幻客機的首航增添不少話題，該班機也是第一架降落在桃園機場的波音787-10夢幻客機，桃園機場也準備了灑水的洗塵儀式以示歡迎，新航也特別安排原住民小朋友在候機室慶祝夢幻客機首航台灣，該機將搭載290多名旅客飛回新加坡。

新加坡航空是波音787-10夢幻客機首架交機的航空公司，今天飛來桃園機場的是第7架交機的飛機，班號877新航是在今年3月25日傍晚（當地時間）於北查爾斯頓市正式交付，新航也成為全球第一家接收此一波音最新款機型的航空公司。

這架飛機是新航49架787-10夢幻客機確認訂單中的第7架，未來將執飛航程最高達八小時的航班，新航的787-10將配備新航全新的區域航班機艙產品，在兩艙等配置下共有337個座椅，包括36個商務艙與301個經濟艙座椅。長度達68公尺的787-10夢幻客機以輕量化複合材料打造，是波音公司「夢幻客機」家族中體型最長的成員，擁有波音飛機絕佳的運作效率與先進技術的此一新航機隊最新成員，設計用意在於提供更為寧靜的客艙體驗，旅客將可享有客製化的照明偏好選項、電子式亮度可調的大型舷窗、更清淨的空氣，以及更寧靜與更平順的飛行旅程。

新航也是787-10在全球最大的客戶，集團內的低成本航空酷航目前也已經使用波音787-8及787-9兩機型進行營運，新航集團因此成為全球第一個同時營運波音公司「夢幻客機」家族中所有三款機型的航空集團。

新航除了49架787-10確認訂單，新航同時擁有20架777-9的確認訂單，這些飛機預計於2021/2022會計年度開始陸續進行交機。

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