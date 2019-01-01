5國藝術家駐村創作 在台南漁光島撞見環境藝術

〔記者劉婉君／台南報導〕來自國內外5個國家、18位創作者與團隊，去年底在台南市漁光島駐村半個月左右，進行環境藝術創作，每件作品都融入在地的環境元素，帶民眾用不同角度感受漁光島。
「Ar/t/chitecture台南環境藝術創作展」由台南市文化局、國立台北教育大學、Sonder Foundation合作，有波蘭、巴西、荷蘭、澳洲等國際藝術家一同參與。
藝術家們在漁光島挑選適當的地點，於不失原有建築的面目下，將大自然元素稍加施工或修飾，成為環境藝術作品。
目前作品已經完成，民眾走進漁光里的社區聚落、億載國小漁光分校可逐一尋訪。
-
國內外5個國家的藝術家結合台南漁光島在地建築環境進行創作，作品目前已經完成。（記者劉婉君攝）
-
國內外5個國家的藝術家結合台南漁光島在地建築環境進行創作，作品目前已經完成。（記者劉婉君攝）
-
國內外5個國家的藝術家結合台南漁光島在地建築環境進行創作，作品目前已經完成。（記者劉婉君攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv