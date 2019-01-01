跨年晚會「亂入」被噓比「倒讚」網友：這團隊沒救了...

2019-01-01 14:31

吳皇昇提供完整錄影 盼不要斷章取義

〔記者張瑞楨／台中報導〕繼新任台中市長盧秀燕，現身「森林王子」張泰山引退儀式，打斷滅火器樂團演出，被球迷用噓聲伺候之後，剛上任5天的中市政府新聞局長吳皇昇，昨天（12月31日）深夜11時53分，現身圓滿戶外劇場的搖滾台中跨年晚會，也被網友質疑「亂入」，樂迷噓翻他，他卻對樂迷倒豎大拇指，比出「嗆聲」（倒讚）手勢，並裝出不屑表情「對嗆」，網友認為「真的以為歌迷都你們選民的嗎？別鬧了，台中新聞局長亂入就算了，還跟台下搖滾區歌迷對嗆？ 這團隊真的沒救了」，不過，吳皇昇今天提供完整錄影，希望大家不要斷章取義的解讀。

吳皇昇說，主持人要大家一起噓，他也覺得有趣，這是與年輕樂迷開玩笑與互動，「大家一起噓，我也一起噓」，到了半段，他與樂迷互動很精彩，這並非「對嗆」（互嗆），而是雙方互動過程，他對於網友斷章取義之舉甚感遺憾，他更不希望活動失焦。

他強調，搖滾樂具有批判色彩，此活動是新聞局舉辦，不能沒有人到場，他在現場用最高誠意與EQ（情緒智商）與樂迷互動，很遺憾網友片面的負面解讀，他認為台中有很多搖滾人才，他很想培養這些人才與團體。

網友貼到臉書「只是堵藍」社團的錄影畫面顯示，昨天深夜11時53分，吳皇昇於跨年會場舞台，當時是「四分衛」樂團演出，他於演唱結束後走出舞台，比出搖滾（Rock）手勢，主持人則幽默說，「很多人不認識他（吳皇昇），他不小心在5天前，接任新聞局長，這活動就是……」。

此時，吳皇昇打岔說「我戒慎恐懼，看到這些年輕朋友，我自己也是年輕朋友」，台下樂迷開始噓他，他話鋒一轉說「大家不要噓我，拜託你們」，卻又對樂迷反豎大拇指（倒讚），做出類似回嗆的手勢。

主持人說，「反正今年要過了，你（吳皇昇）可以享受一下，被1萬人噓的感覺」，還強調「谷關的空氣是清新的」（暗指盧秀燕就職典禮，贈送1萬瓶谷關空氣），吳皇昇卻閉眼張大嘴巴，網友認為他做出不屑的表情，台下樂迷又大聲起鬨噓他，他又再度倒豎大拇指，不過，樂迷第三度噓他時，他不再倒豎大拇指，也沒有繼續做出怪異表情，而是對樂迷做出敬禮動作。

吳皇昇提供的錄影畫面則顯示，後半段中，主持人說，「誰當政府都一樣，大家最在意的是明年是否有搖滾台中？」，吳皇昇回應說，現場有2萬、3萬人，搖滾台中辦了12年，「只要我在任的期間，都會辦，而且會愈辦愈好」，台下樂迷不再噓他，而是對他比出搖滾手勢，情緒頗高亢，主持人現身之後，希望樂迷用尖叫聲音回應吳皇昇的承諾，樂迷也不吝給予尖叫，吳皇昇與樂迷雙方互動，堪稱圓滿結束。

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