為何公開檜木林位置？ 林務局手繪影片說明被推爆

2019-01-01 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日農委會林務局公布在中央山脈大浦山區內，發現了上百株的原始紅檜巨木群，最大樹圍15公尺，約10人才可環抱，令人相當振奮，但也有許多民眾質疑公開此資訊會吸引山老鼠盜伐。對此，林務局自製手繪影片說明，公開資訊才可以真正保護檜木林。

林務局影片指出，山老鼠其實比常人熟知盜伐熱點，也非經由政府來獲得情報，若珍貴的檜木林的位置只有政府與山老鼠知道，反而讓檜木林陷於危機。台灣是資訊開放、日趨成熟的公民社會，將地點公諸於世吸引民眾關心，反而才是最好的保護方式。

此外，這此巡護地區位處深山，無尋常路可走，地勢險峻且非盜伐熱點，路程得花10天徒步來回，因此山老鼠盜木將付出巨大成本。更困難的是，山老鼠必須得將林木切成50公斤的木塊再搬下山，每塊價格約2到6萬元，路途中還得躲過林務局的各種監控系統，「山老鼠頭殼壞了才會來盜伐」。

綜合媒體報導，林務局局長林華慶設計此影片腳本，林務局臉書小編完成繪製、口白，而網友對這則影片讚譽有加，直呼既有創意又用心。對此林華慶表示，很多人擔心公開資訊會引來山老鼠，其實是過度擔憂，因為林務局有稽查業務與監控系統。林務局比起過去，有更多的機制防範盜伐，例如與周邊部落、原住民的合作，有一定的成效，但更重要的還是要靠大家一起來守護。

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