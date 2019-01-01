謝和弦「我是台灣人」被卡掉 網友︰台灣人還是台灣人

2019-01-01 13:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕歌手謝和弦昨夜在台北跨年晚會中，高喊「我是台灣人，我愛台灣…」，謝和弦午夜在自己的臉書再度PO上這些話，而他的話說到一半被電視台卡掉，電視台解釋是廣告破口，不過網友都在謝的臉書留言力挺他，強調「就算台灣人那段被卡掉，台灣人還是台灣人！」

「埔里囡仔」的謝和弦（阿扣），昨晚應邀在台北市跨年晚會表演，歌聲動人外，他在表演時大喊「我愛大家，我是謝和弦，我是台灣人、我愛台灣…」，這段話在「我愛」之後就被卡掉，而他在接近新年的午夜11點56分，連結報導他的網路新聞時，再度PO上他在晚會中的話，在「我愛台灣」之後，接上「希望你人也愛台灣，希望以後的每一年，都能在台灣唱跨年」。

謝和弦的PO文有2.2萬名網友按讚，很多埔里人也以謝和弦的精彩表演和喊話喝彩，而網友留言也都大力支持他，有網友說「他不只說他愛台灣，也希望我們愛台灣…就算去其他國家，他至少清楚自己是台灣人，不像有些人去其他國家就說自己是哪國人！」。也有網友說他是「真男人，真愛台，真愛國」。

有網友回應「就算講台灣人那話被卡掉，台灣人還是台灣人！謝謝你的表演！」；還有網友說他說出「我是台灣人」這句話讓人太佩服他的勇氣，有人則一起喊「我是台灣人，我更愛台灣」、「我們都是台灣人」。

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