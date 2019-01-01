屏東長照注入新血 慈濟長照中心元旦揭幕  

2019-01-01 13:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣老年人口比率逾16%，屏東縣政府預估，2025年就會達到20%進入「超高齡」階段，慈濟基金會為此在鹽埔靜思堂籌設慈濟居家照顧服務中心，今天正式啟用，未來將能讓居家服務進展到把長者「帶出來」，到中心活動，創造長輩可以走出家門的機會。

靜思精舍法師、慈濟基金會副總執行長林碧玉、執行長顏博文、屏東縣副縣長吳麗雪、社會處長劉美淑、衛生局局長李昭仁與多位地方仕紳共同為中心揭綵。

吳麗雪表示，政府13年來推動長照2.0與10年計畫，但以屏東縣為例，民眾對縣府提供資源與使用福利服務量不到3成，今年起慈濟有系統的投入屏東長照服務行列，該中心的空間與資源，可望將服務量提升逾5成。

林碧玉也表示，慈濟扎根屏東40年，鹽埔長照中心啟用，將整合慈濟在屏東縣內14個樂齡學堂經驗，規劃終生學習與更完整的長照一條龍照顧服務。

搶先至中心體驗的97歲阿嬤蕭來滿說，每堂課程都很精采有趣，老師跟志工很優秀，大家一起運動、唱歌、拉筋、捻花種草，也學到環保愛地球，每天散步運動，都會沿路撿拾資源回收，再請環保志工到家載運，生活過得很快樂。

慈濟也表示，慈濟長照體系包含居家服務、日照與護理之家，今年起將擴增至長照服務中心與社區關懷據點，帶著慈善、醫療志業專業照顧團隊走入社區，並讓居家服務進展到把長者帶出來，一起迎向生理心理都健康樂活的高齡社會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/