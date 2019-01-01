元旦升旗健行好康多 幸運兒把大電視、洗衣機搬回家

2019-01-01 13:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕由草屯獅子會、草鞋墩獅子會、玉蘭獅子會與南投縣草屯鎮公所合辦的升旗暨健行活動，運動頭巾、家電用品吸引力大，做早操時就很多人排隊等著領頭巾，而返回終點後的抽獎節目是活動的壓軸，被抽中獲得43吋電視和洗衣機、價值8000元飯店住宿券的幸運兒，領獎時眉開眼笑，直稱「新年好兆頭，今年一定會很好！」。

取名為「獅情畫意~幸福草屯~金玉宮健行趣」的升旗健行活動，上午7點在草屯鎮演藝中心廣場集合升旗，有1500多人起早參加，其中不少人是全家同行，用升旗和健行開始新的一年。草屯鎮長簡景賢和其擔任草鞋墩獅子會長的牽手王麗珍，與獅子會友們，跟參加者一起做早操、升旗。而想獲得運動頭巾的民眾，有人已迫不及待等著領頭巾，有的則關心何時何地會發摸彩券。

今天的健行活動從草屯演藝中心出發，經植物公園一路走到富寮里的金玉宮三彩院，該處有點心讓大家補充體力，並發放摸彩券，接著才折返，回到草屯演藝中心進行摸彩。

今天的摸彩品很多，大獎有3部43吋電視和1部洗衣機、10張價值8000元飯店住宿券…等大獎，沒被抽到的則都有高麗菜當參加獎。抽中大獎的民眾開心地領獎，對於新年元旦就幸運得獎興奮不已，直稱是一年的好兆頭，象徵新的一年會很順利。

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