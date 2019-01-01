立榮回饋澎湖 用心招待家扶中心學童

2019-01-01 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕擁有「6馬」航線的立榮航空，回饋澎湖公益做不完！跨年抵澎參加「菊島古堡夕陽音樂會」送別2018的最後一抹夕陽，並在元旦當天邀請澎湖家扶中心的小朋友一起「用愛迎接2019」，活動結合文化旅遊與公益元素別具意義。

經營最多馬公對外航線的立榮航空，包括馬公飛台北、高雄、台中、嘉義、台南及金門6條航線，馬公天空市場占有率最高，取之於澎湖、用之於澎湖，因此立榮航空對發展澎湖旅遊向來不遺餘力，同時也投身澎湖各項公益活動，實質回饋澎湖。

立榮航空真是有始有終，馬不停蹄參加「2018菊島古堡夕陽音樂會」，並提供了免費國內機票及多項立榮航空獨家好禮供現場民眾參加抽獎，只要捐發票即可獲得摸彩機會，加入立榮航空臉書粉絲團還可獲得精美小物，活動募得之所有發票全數捐給澎湖家扶中心作為公益回饋。

另外除了捐獻發票外，立榮航空更實質投入社會公益活動，今年特別結合澎湖福朋喜來登酒店、澎坊免稅商店及in89影城一同攜手用愛迎接2019，在元旦當天邀請澎湖家扶中心的小朋友到福朋喜來登酒店享用五星自助早餐，再到澎湖昇恆昌in89豪華影城包場欣賞迪士尼院線電影，讓家扶中心的小朋友在2019年的第一天就擁有精彩難忘的回憶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/