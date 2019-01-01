今日農民曆忌嫁娶 新北元旦結婚登記銳減

2019-01-01 12:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕2019年諧音「愛你依舊」，許多佳偶選在元旦完成終身大事，攜手迎接幸福，總計新北市共有147對新人在今天完成結婚登記，不過，因今日農民曆忌嫁娶，結婚對數比去年的249對減少近一半。

民政局戶政科長顏耀明表示，許多新人選在1月1日辦理結婚登記，不怕另外一半忘記，各戶所別出心裁打造結婚專區，供新人拍照留念，並贈送節日限定的結婚禮品，期望為新人留下幸福回憶。

民政局表示，泰山戶政所設計獅王造型的3D壁畫，贈送限量版的獅王愛情御守1對，象徵祥獅守護幸福；永和戶所致贈「卡哇伊風」的「結婚喜蛋」，裝有紅棗、桂圓、花生、瓜子，有早生貴子、代代相傳的吉祥寓意；瑞芳戶所致贈一套「幸福嚐酒」，分別是蜜桃酒與蜜梅酒，諧音同「久」，祝福新人婚姻幸福、長長久久。

三重戶所新人李先生說，老婆是公司新進人員，對她一見鍾情，刻意以「學長」照顧「學妹」為由積極追求，兩人婚宴早已辦妥，但特地等1個月，選在2019年1月1日登記結婚，紀念愛情長跑11年。

中和戶所新人鄭先生表示，他在傳統市場賣豬肉，老婆為了他辭去朝九晚五的穩定工作，兩人攜手打拚，太太丁小姐甜蜜地說，雖然老公工作疲累，但還是會為她準備美味晚餐、彈吉他唱歌，她是「文青豬肉哥」的頭號粉絲，選在一年之初辦理結婚登記，希望討個好兆頭。

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