南投元旦升旗典禮 從平地到玉山「拚經濟」

2019-01-01 12:49

〔記者謝介裕／南投報導〕迎接2019新的一年到來，南投縣政府今日在縣立體育場前廣場舉辦「觀光首都幸福南投元旦升旗典禮」，縣長林明溱與民眾一起高唱國歌，並贈送到場民眾高麗菜及柳丁，讓升旗典禮活動，也多了一分官民共同打拚、行銷南投農特產的意義。

林明溱致詞指出，希望大家把2018的不愉快送走，在展望未來新的一年，縣府會讓旺來產業園區等4大工業園區及福興溫泉園區加緊腳步完工，帶來更多就業機會，讓南投青年都留在家鄉打拚，並落實社會福利及推動教育政策，持續推動長照2.0、老人乘車補助、假牙補助、免費兒童營養午餐等好的政策，並加強老人、青少年、兒童等各項福利政策，讓縣民幸福有感。

升旗典禮在同德家商的熱力舞蹈中展開序幕，接著新民社區帶來氣勢磅礡的戰鼓演出，升旗儀式由草屯國中樂隊演奏、平和國小合唱團領唱國歌，以及同德家商護旗、南投憲兵隊擔任升旗手中合力完成，隨後，縣府除幫助農友促銷農特產，發給到場民眾高麗菜及柳丁以外，也發送小國旗，大家也高喊新年快樂，瞬間，一片旗海飄揚，展現出南投鄉親愛國情操及青春活力。

除此，海拔標高3402公尺的排雲山莊，不但是攀登玉山的中繼站，也是全台最高的登山山莊，今日上午6時30分許，在玉管處排雲山莊管理員帶領下，也與20幾位住宿山友一起在升旗典禮中高唱國歌，並將青天白日滿地紅的國旗高升至旗桿最上方，國旗迎著玉山日出晨曦隨風飄揚，象徵一元復始、萬象更新，也祝福台灣新的一年國運昌隆、經濟起飛。

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