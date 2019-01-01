全世界都在慶祝！「元旦寶寶」陸續報到

2019-01-01 12:43

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕迎接2019年第一天，新竹市6名元旦寶寶搶先報到！市長林智堅一早和市府前廣場市民朋友一同為新生命到來送上祝福，他表示，新竹市是全台最幸福的城市，歡迎元旦寶寶成為新竹市的新成員，祝孩子們在幸福城市中，平安健康長大。

衛生局資料統計，截至上午11點，新竹市轄內7家醫療院所，共有6名元旦寶寶誕生，男生4名、女生2名，其中剖腹產2名、自然產4名，目前尚有16名產婦待產中，期盼也能在今天生下元旦寶寶！

「幸福城市的幸福寶寶！」王太太今日在母嬰親善院所順利產下一名男寶寶，體重3280公克，王太太雖然疲憊，但仍甜蜜笑說寶寶愛放假，未來每年生日都是放假日，王爸爸也開心的說：「孩子生日前全世界都幫忙倒數（跨年），元旦當天大家都在幫寶寶慶生，真是幸福！」

林智堅表示，新竹市蟬聯最幸福城市三連霸，出生率全國名列前茅且是全台兒童比例最高的城市，上任後積極推出幼兒福利相關計畫，「生育津貼政策」補助第1胎1萬5000元、第2胎起每胎增加5000元，雙胞胎補助5萬元，三胞胎以上及第二次雙胞胎補助10萬元，致力減輕「三明治世代」父母育兒負擔，讓「政府逗陣來顧囝仔！」。

此外，竹市去年8月也推出補助5歲免學費政策，同時加碼補助4歲幼兒就讀公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每學期補助學費1萬5000元。另外，孩童後續的教育計劃，市府也推動新校園運動及校園降溫計畫，兒童醫院及兒童探索館打造也持續進行中，期望讓居住在幸福城市的孩子都能健康快樂成長。

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