彰化永靖元旦路跑 7旬阿嬤跑者被撞傷

2019-01-01 12:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕元旦開跑！彰化縣永靖鄉迎接新年，連續33年舉行元旦路跑活動，今年總計有 3000人報名參與，立委陳素月與鄉長詹木根等人主持鳴槍起跑，活動過程也發生小插曲，一名年紀7旬的劉姓跑者，跑步過程中不慎被一部廂型車撞傷，經送醫急救，手腳輕微擦挫傷，暫無大礙。

永靖元旦路跑是鄉內年度盛會，今日清晨6點，鄉長詹木根帶領齊唱國歌暨升旗典禮揭開序幕，現場3000多名跑者齊聚，有民眾扶老攜幼全家總動員，也有人特別穿上國旗裝來響應，相當熱鬧。路跑賽程分為11公里及6公里兩組，沿途經過8個社區，皆設補給站替選手加油打氣，展現鄉下人的人情味。

不過今日活動卻發生小意外，72歲的劉姓跑者行經永坡路與瑚璉路時，不慎被一部廂型車撞上，劉姓婦人躺在地上，不斷摸著頭喊痛，路過跑者趕緊上前安撫，檢視傷口，並呼叫救護車協助，經送往員林基督教醫院急救，手腳有輕微擦挫傷。

詹木根說，永靖鄉元旦路跑活動辦理迄今已經邁入第33屆，已是永靖鄉最有朝氣的迎新傳統，報名人數也是逐年增加，新的一年，希望大家展現活力迎著晨曦，跑出美好。

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