梨山元旦升旗典禮 全國海拔最高

2019-01-01 12:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天上午8點半在梨山舉行全國海拔最高的升旗典禮，副市長陳子敬陪同300多位民眾在梨山賓館前高唱國歌，不少民眾為取得限量的國旗圍巾，清晨5點就到場等候，豐原客運並從谷關加開一班最早的865號公車，讓民眾得以上梨山參加升旗典禮，並取得限量50份的谷關七雄健步傘紀念禮。

梨山升旗典禮今天上午8點半在梨山賓館前舉行，由梨山國中小學學生領唱國歌，不料，唱到一半，音樂突然出問題，但梨山國中小學學生仍以嘹亮的歌聲繼續領唱，現場300多位民眾也跟著大聲齊唱，氣氛溫馨。市議員冉齡軒、林榮進也出席這項升旗活動。

由於前100名參加升旗典禮民眾可獲得限量的國旗圍巾，有民眾為了拿圍巾，清晨5點就到場等候；另為鼓勵民眾參加升旗典禮，凡搭乘豐客865公車從谷關到梨山升旗的民眾，還可獲得限量50份的谷關七雄健步傘，結果吸引許多民眾前往，豐客為此還加開一班上午7點的865公車，共出動2輛公車載送民眾上山升旗。民眾表示，能夠在海拔2000公尺的梨山升旗，是很難忘的經驗。

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