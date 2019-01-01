跨年驚見屋簷有忍者？ 他得知真相佩服：超勇敢

2019-01-01 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕跨年晚會為了呈現出最好的畫面給螢幕前的觀眾，攝影師無所不用其極，有網友在台中麗寶跨年，抬頭一看高高的屋簷上竟出現人影，乍看下還以為是忍者，用手機拉近鏡頭，驚呼，「居然是攝影師！」

這名網友在PTT透露，他到麗寶跨年，準備在熱鬧的氣氛中迎接2019，偶然間抬頭，高高的屋簷上竟然出現人影，就像忍者般以一身黑色裝扮站在屋簷上，原PO驚呆了，趕緊用手機鏡頭對準，並拉近一看，才發現原來是攝影師，佩服地說，「這個姿勢擺了不知道多久啊？今天風超大超冷根本超勇敢」，不禁直呼，「有沒有攝影師也要具備忍者技能的八卦？」

網友看完紛紛留言，「猛」、「你確定他不是狙擊手嗎」、「被攝影耽誤的狙擊手」、「原來是狙擊手打工攝影師呀」、「其實那是特種部隊啦」、「在執行任務的狙擊手啦」、「原po小心，你知道的太多了」；不少網友也擔心起攝影師的安危，「在那邊也太危險」、「為了生活搏命」、「沒有保護裝備有點恐怖」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/