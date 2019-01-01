新北元旦9點才升旗 侯友宜這樣說…

2019-01-01 12:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市2019年元旦升旗典禮今天在市民廣場登場，不同於總統府或其他縣市的活動時間，多安排在清晨6點至7點間，新北市獨樹一格，選在9點舉行升旗儀式。新北市長侯友宜對此表示，考量天候因素，也讓參加跨年晚會的市民能夠「睏飽飽、睏好好」再來升旗。

侯友宜說，升旗典禮舉辦的時間點考量天候關係，擔心下雨，所以時間延後，8點鐘開始發送「牽起我們的好日子」運動毛巾。他強調，時間點不重要，重要的是讓昨天晚上跨年夜的市民能夠睡飽一點，參加9點的升旗典禮，才能兩邊跑，否則有人一早6點鐘的升旗典禮爬不起來。

侯友宜表示，今天參加升旗典禮的民眾約3、4000人，他覺得很開心，希望大家「睏飽飽、睏好好、無煩無惱」來升旗，抱著快樂的心情，度過新年的第一天。

此外，新年第一天舉辦局處首長的共識營，侯友宜指出，新市府團隊就職不到1個星期，要找到大家有空的假日時間，匯聚彼此的想法與理念，新北市的局處首長有3分之1留任，3分之2是新任，新舊交替過程，希望培養團隊合作的紀律與榮譽，建立好情感，讓工作更順利，新年第一天有新氣象、新作法，在行動中求變，造福市民。

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