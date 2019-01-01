中市萬和宮今起受理點燈安太歲 人潮絡繹不絕

2019-01-01 11:56

〔記者張菁雅／台中報導〕迎接己亥豬年，香火鼎盛的台中市萬和宮今日開始受理植福斗、點光明燈與文昌燈，以及安奉太歲，人潮自上午起絡繹不絕。民眾表示，趁著連假趕緊辦理好，比較安心。

萬和宮董事長蕭清杰說，點光明燈、安奉太歲及植福斗，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮每年重要祈安活動。光明燈及文昌燈位置，均透過電腦依登記先後順序排列，沒有階級、大小之分，一視同仁。

萬和宮在萬和文化大樓2樓禮堂共安裝12部電腦，受理信眾申請，今天先啟用6部。適逢元旦假期最後一天，許多人趁著休假，一早就到現場排隊，萬和宮也出動志工及工讀生服務信眾。蕭清杰特別提醒志工注意禮節，並且要詳細核對資料，減少錯誤。

民眾表示，今天是國曆新年，辦好祈福事宜，代表今年會有好的開始；另外，春節前事情很多，完成點光明燈、安太歲後，就可以安心處理其他事，準備過年。

此外，萬和宮也預告接下來將有數場開春祈福活動，包括1月27日（農曆12月22日） 上午舉行戊戌狗年謝斗法會；2月2日（農曆12月28日）上午邀請書法名家揮毫寫春聯；2月14日（農曆元月10日）舉辦己亥豬年植斗法會；2月19日（農曆元月15日）元宵夜，將演出歌仔戲、贈送小提燈及摸彩。

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