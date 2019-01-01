福隆元旦風雨中迎天光 19響平安鐘聲迎平安

2019-01-01 11:56

〔記者俞肇福／新北報導〕2019福隆迎曙光活動，受到風大雨急的影響，主辦單位今天凌晨4點起，改在福容大飯店內舉行，現場邀請風潮音樂ControlT及Cliff克里夫，帶來2小時不間斷演出，緊接著由靈鷲山法師帶領民眾，做1分鐘平安禪及祈福叩鐘儀式，以19聲鐘響代表「鐘聲平安」，為世界、台灣及福隆地方祈福，迎接2019年第一天的到來。

清晨6點39分，福隆天空在風雨中微亮，與台東三仙台及嘉義阿里山民眾，透過SNG現場連線轉播，迎接新年的第一道曙光。雖然因天候不佳，未能得見第一道曙光，能夠拿到靈鷲山開山住持心道法師的新春墨寶「善心極樂，家興事和」及寧靜手環，彌補未能看到曙光的遺憾。

東北角暨宜蘭海岸管理處整合福隆地區觀光特色，去年12月25日起至今年2月15日推出「2019光點·福隆系列活動」，運用台灣燈會的光飾再利用，及光雕等裝置藝術呈現東北角意象，可看到東北角的動態光雕展演，讓今年冬天的福隆，從連假到過年都熱鬧滾滾。

福容大飯店也加碼推出「追光者」打卡活動，只要到新北市貢寮區福容飯店，與光環境拍照，上傳照片至福容大飯店福隆粉絲頁，就有機會獲得福容大飯店萬元住宿券及相關好禮。

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