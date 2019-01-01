福隆元旦風雨中迎天光 19響平安鐘聲迎平安

〔記者俞肇福／新北報導〕2019福隆迎曙光活動，受到風大雨急的影響，主辦單位今天凌晨4點起，改在福容大飯店內舉行，現場邀請風潮音樂ControlT及Cliff克里夫，帶來2小時不間斷演出，緊接著由靈鷲山法師帶領民眾，做1分鐘平安禪及祈福叩鐘儀式，以19聲鐘響代表「鐘聲平安」，為世界、台灣及福隆地方祈福，迎接2019年第一天的到來。
清晨6點39分，福隆天空在風雨中微亮，與台東三仙台及嘉義阿里山民眾，透過SNG現場連線轉播，迎接新年的第一道曙光。雖然因天候不佳，未能得見第一道曙光，能夠拿到靈鷲山開山住持心道法師的新春墨寶「善心極樂，家興事和」及寧靜手環，彌補未能看到曙光的遺憾。
東北角暨宜蘭海岸管理處整合福隆地區觀光特色，去年12月25日起至今年2月15日推出「2019光點·福隆系列活動」，運用台灣燈會的光飾再利用，及光雕等裝置藝術呈現東北角意象，可看到東北角的動態光雕展演，讓今年冬天的福隆，從連假到過年都熱鬧滾滾。
福容大飯店也加碼推出「追光者」打卡活動，只要到新北市貢寮區福容飯店，與光環境拍照，上傳照片至福容大飯店福隆粉絲頁，就有機會獲得福容大飯店萬元住宿券及相關好禮。
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參加福隆2019元旦迎曙光活動，圖為靈鷲山法師與貴賓合影。（圖由福容大飯店提供）
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靈鷲山法師、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀等貴賓帶領叩鐘祈福儀式，以19響平安鐘聲，為台灣、東北角及福隆祈福。（圖由福容大飯店提供）
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