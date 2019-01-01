國道上午多順暢 高公局估午後有較大車潮

2019-01-01 12:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是元旦連續假期最後一天，交通部高速公路局今年首度推出夜間免收費時段，從原本0點至5點延長至上午10點的措施，要鼓勵民眾多利用白天這時段北返，不過今日上午國道各地車輛時速多在80公里以上，國5宜蘭－坪林也僅車多，時速仍有40至60公里左右，偶有時速降至40公里以下。高公局表示，今日上午時段車流量還是有較往年增加，但還是要看下午流量是增加還是減少，才能確定有沒有分流效果。

高公局表示，今日國道全線車流量預估會達105百萬車公里，約較平常日增加23.5％，西部國道預估下午2點過後，就會湧現車潮，主要集中在國1北上西螺－埔鹽系統、南屯－后里、新竹系統－竹北；國3關西－大溪、大山－香山、竹山－中興、霧峰系統－霧峰；國6舊正－霧峰系統。

另外，高公局提醒民眾，今日全天有封閉國1虎尾、埔鹽系統北上入口，及國3竹南北上入口。

國5方面，由於今日下午2點至晚間9點北上蘇澳－頭城，仍有實施高乘載管制，預期下午1點就會出現較大車潮，提醒用路人可避開壅塞時段或多利用替代道路。

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