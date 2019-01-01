熱情元旦！太麻里比基尼沙灘路跑登場…

2019-01-01 11:41

［記者陳賢義／台東報導］台東縣太麻里鄉2019年迎曙光活動，雖然無法如願看見元旦曙光窄現，但已連續舉辦8屆的比基尼沙灘路跑活動，仍舊吸引不少路跑愛好者參加，有壯碩俊男、窈窕美女，還有不服老的阿伯，分組頂著寒風，大步在沙灘上奔跑，盡情的感受大山大海與人融合的舒暢。

迎曙光活動今日清晨開始，NSO國家交響樂團小號首席陳長伯、旮亙樂團、屋瑪客Umaq、北里社區原民舞蹈輪番上陣，帶來精彩表示，還有知名原民聲樂家胡待明領 唱國歌，數百人一起遠眺著太平洋，看著國旗冉冉升起，重頭戲比基尼沙灘路跑隨後登場。

路跑活動區分3公里及5公里組，起點裁判高舉手臂鳴笛，各方好手立刻邁開大步往前衝，觀賽民眾和遊客紛紛拿起手機拍攝。另在場外則安排有農特產品、原住民傳統美食及原住民手工藝品展售。此次透過舉辦迎曙光系列活動，結合了本地豐富的人文資源，讓遊客更深刻體驗不同的在地文化，創造出新的觀光魅力。

太麻里鄉公所表示，盼能透過這次迎曙光系列活動，結合在地豐富的人文資源，讓遊客更深刻體驗不同的在地文化，創造出新的觀光魅力。除了迎曙光系列活動外，公所也大力推薦至金針山觀日出、賞雲海，或到金崙溫泉享受泡湯樂，及感受最美麗的多良火車站，享受太麻里鄉帶給大家的熱情與歡樂。

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