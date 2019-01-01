2019元旦升旗 林智堅許3願望

2019-01-01 11:20

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府上午在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，超過200個機關團體熱情參與，現場由舞蹈團及新竹女中儀隊等團體帶來精彩表演，更有5架幻象戰機震撼衝場，市長林智堅表示「市政成果沒有奇蹟，只有累積」，將持續築夢踏實，他也許下3個願望，期許中華民國國泰民安、努力拚經濟，並祝福市民「2019幸福久久」。

活動由風城青少年管弦樂團帶來輕快樂曲演奏及舞蹈表演，接著由艸雨田舞蹈團及新竹女中儀隊，帶來精采演出，接著由林智堅與全體市民一同唱國歌升旗，空軍第二聯隊更出動五架幻象2000戰機衝場，飛越新竹市政府的瞬間，全場熱情歡呼，一同迎接2019年嶄新開始。

「市政成果沒有奇蹟，是大家努力累積出來的成績！」林智堅感謝所有市民與市府團隊，在過去1468天的努力，讓美夢成真，新竹市是適合逐夢，築夢踏實的城市，這座城市改變已經實現。

林智堅表示3年前參與光復高中活動時，陳定杰教練宣示「光復高中在4年內要打入HBL前16強」，去年不僅達成目標，更打進前8強，其中球員喬楚瑜更是抓下33個籃板球，寫下難得紀錄。這個故事告訴市民新竹市政府同樣訂下目標勇往直前，不僅拿下五星縣市首長肯定，12項國家卓越建設獎，及連續蟬連3年最幸福城市，這一切都是大家共同努力的成果。

林智堅表示，4年前期許要再造老舊公共空間跟環境，如今新竹車站、新竹公園、南寮漁港煥然一新，為孩子打造新校園運動，拚經濟方面則推行竹科X及香山精密園區等計畫，提供市民更優質的生活環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/