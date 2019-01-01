好甜蜜！2年前元旦的「牽手紀念日」變今天「結婚紀念日」

2019-01-01 11:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕108年的第一天，基隆市有3對新人登記結婚。其中，新人侯韋銘2年多前經學長介紹，認識家住基隆的詹佳穎，2年前的元旦，侯韋銘在大溪老街趁過馬路車多危險，順勢牽起詹佳穎的小手，正式成為男女朋友，經過一年多熱烈追求決定結婚，兩人選擇牽手紀念日「元旦」登記結婚，讓牽手紀念日成為兩人結婚紀念日。

侯韋銘說，謝謝詹佳穎願意當她「牽手」（台語的老婆），從此要牽手走一生，相愛一輩子。

35歲的侯韋銘，嘉義縣六腳鄉人，國立台灣科技大學化工博士，透過學長的介紹，2年多前認識在國立台北科技大學當研究助理的詹佳穎，侯韋銘驚為天人；侯韋銘說，為了追求家住基隆的詹佳穎，平日就靠電話熱線，不然就是LINE來LINE去，一到放假日，他就上台北，有時搭高鐵，有時開車，將近一年多時間，住遍台北市大小旅館。

他表示，為了能多一點時間與女友相處，最後選擇北漂，到桃園的科技公司擔任研發工程師；侯韋銘說，2年前的元旦，在大溪老街趁過馬路車多危險，他順勢就牽她手，然後就一路一直牽手，所以他們二人選擇讓牽手紀念日「元旦」，變成兩人的結婚紀念日。

受理侯韋銘、詹佳穎結婚登記的基隆市政府仁愛戶政事務所，今天由戶所秘書任玉瓊代表市府，致贈新人一個金鏟子，祝福新人早生貴子；任玉瓊說，每生一胎，基隆市政府致贈2萬元生育津貼。

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