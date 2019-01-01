元旦注意！北北基4縣市豪大雨特報、18縣市小心強風

2019-01-01 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天上午9時55分針對新北市發布豪大雨特報，對台北市發布大雨特報、對基隆市、宜蘭縣發布豪雨特報，並發布18縣市陸上強風特報，提醒民眾出門在外，應多加留意天候狀況。

大雨警戒地區：新北市山區（平溪區、石碇區、坪林區、三峽區、烏來區）、台北市；豪雨警戒地區：新北市北海岸地區（石門區、三芝區、金山區、淡水區、萬里區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）、基隆市、宜蘭縣。

強風警戒地區：新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

中央氣象局指出，受東北風影響，今日（1日）日宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

此外，因東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

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