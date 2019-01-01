鼎泰豐被爆濫蝦充數 引發常客痛批品質差、變相漲價

2019-01-01 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕名店鼎泰豐被爆出蝦仁被換成品質較差的白蝦、沙蝦，不只大大影響口感，還被質疑變相漲價；對此，鼎泰豐坦言，因為原本使用的劍蝦貨源不足，蝦仁確實有更換品種。

據《蘋果》報導，鼎泰豐的常客蔡姓男子日前到鼎泰豐點了蝦仁麵，發現其中的蝦仁被更換成白蝦，和過去較高級的劍蝦相比，味道大不如前，賣給客人的價錢卻相同，質疑根本是變相漲價。

被質疑變相漲價 鼎泰豐向顧客致歉

鼎泰豐解釋，原本只用劍蝦，過去全台鼎泰豐的劍蝦一年平均就用了2百多公噸，但從2016年開始，野生捕撈的劍蝦就供應不足，去年鼎泰豐只拿到60公噸的劍蝦，因此2018年初就漸漸用其他品種取代，直到11月份完全無法取得劍蝦，才改成全部餐點都用白蝦與沙蝦，待1、2月劍蝦捕撈期間，會再視供應量決定餐點的蝦仁品種，至於被質疑變相漲價，鼎泰豐向顧客致歉。

基隆海魚達人阿成透露，劍蝦產期為1、2月及6、7月，因為成本高、產量少，幾乎只有像鼎泰豐、點水樓等較高級的餐廳才會選用，大劍蝦一隻約12公分，零售一台斤就要500元左右，中劍蝦則約為400元。

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