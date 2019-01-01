花博元旦起台中市民參觀免費 10分鐘千位市民搶入園

2019-01-01 10:44

〔記者歐素美／台中報導〕今天起，台中市民、台中市的新住民及全球12歲以下兒童參觀花博免費，不少市民上午9點未到就到場排隊，搶先體驗免費入園，市府也在園區設置「台中市民通道」，供市民持身分證或健保卡等入園，民眾笑稱「全家5大4小入園，荷包省了約3千元」。市府統計，光是今天花博開放進場10分鐘，即有1000位台中市民搶入園。

台中市民、台中市新住民及全球12歲以下兒童，元旦起只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費參觀台中花博，市府並配合在后里、外埔園區設置「台中市民通道」，今天一早即派員在園區外高舉「市民通道」的牌子，指引台中市民到專用通道排隊入場。

住在台中市西區的陳小姐與丈夫搶得頭香，在后里園區排第一，她和丈夫異口同聲表示，台中市辦活動，本就應該給市民免費；一名阿伯則說，要是沒免費，根本不想來；霧峰莊姓男子帶著一家老小，5大4小到后里園區參觀，他表示，之前雖辦了花博卡，但因小孩上學一直沒空來，趁著元旦連假趕緊來，5大4小免費，形同省了約3000元，很划算，下次還要全家總動員，大小17 人全部一起來。

免費入園新措施起跑，今天市民等入園過程還算順利，僅少數民眾入園時，因未提供詳細可供辨識證件，卡得比較久，另莊男帶14歲女兒持健保卡入園，工作人員一時忘記，質疑莊女已超過12歲，莊女則表示，「但我是台中市民」，工作人員才發現其健保卡上的身分證字號是「L」開頭 ，急忙「請進」。

新聞局長吳皇昇表示，基本上12歲以下兒童，市府都會採取從寬認定，只要是民國96年或2007年後出生的即可免費進場。

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