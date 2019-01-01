花蓮七星潭F16戰機迎曙光演出縮水 遊客也少一半

2019-01-01 10:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕備受矚目的花蓮七星潭元旦F-16編隊迎曙光活動，今天6點半在七星潭演出，5架F-16戰機的「大雁隊型」通過七星潭上空向民眾致意，但往年都有的衝場、以及空勤總隊黑鷹直升機原訂跟隨F16後方進場的節目，都同樣因為天候等因素取消，許多遊客大失所望，往年觀賞七星潭戰機曙光人數約三萬人，今年人數少了一半。

今天2019年元旦，早上天還沒亮，7架「彩繪太陽神」F16戰機已經在空軍花蓮基地待命，日出之前已準備升空，共有6架F-16戰機開啟「後燃器」，拖著長長的橘紅色尾焰，陸續起飛升空，並在七星潭北方外海空域完成編隊後，其中1架在外海空域待命，其餘5架F16以「大雁隊型」貼著海岸線，往南飛越七星潭上空，當通過遊客最多的七星潭賞星廣場上空時，戰機打開落地燈向民眾致敬；而戰鬥機降落後，飛行員還特別在飛機座艙罩亮出國旗給航迷和遊客拍照、也表現愛國情操。

不過，往年的模擬塔台航線低空衝場，解散時飛行員再以超過6G的壓力，以小角度、高速轉彎方式脫離的飛行演出，今年因故並未能進行，同時，原本今年元旦花蓮曙光活動，駐防花蓮神鷹基地內的三架紅鷹直升機原也將首度支援演出，以「三角隊型」緊接在F-16機群後低空飛過七星潭上空，不過也是取消，今年演出大縮水，讓許多戰機迷和遊客都頗失望。

今年元旦也因天候不佳「確定看不到曙光」，雖然花蓮今年元旦假期各大飯店、民宿訂房都接近客滿，但許多來花遊客選擇不出門了，都讓參與七星潭迎曙光活動遊客數量比往年少。每年到場看戰機的新城鄉民眾說，往年整條下七星潭的路「車多到進不去」，整個七星潭廣場及週邊人滿為患、總人數將近3萬人，今年人潮至少少一半，路也「好走多了」，人車都沒以往多。

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