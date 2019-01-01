台中市民免費看花博 盧秀燕：可善用週二到週四人潮少

2019-01-01 10:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新的一年開始，台中市民及全球12歲以下兒童，從今天元旦起可免費參觀台中花博，台中市長盧秀燕指出，根據統計，週二到週四外縣市參觀人潮較少，鼓勵市民利用這3天免費參觀，參觀品質會更好。

盧秀燕指出，台中市從元旦起有重大新政策，台中市民及全世界12歲以下兒童可免費看花博，台中市府已做相當準備，特別製做市民專用道，市民只要憑身份證就能免費入園，買票民眾則走另外的通道，市府已做了配套措施，讓民眾入園參觀順序更順暢。

她另指出，根據大數據調查，週二到週四非假日時段外縣市參觀人潮較少，鼓勵市民為有較好的參觀品質，可多利用這3天免費參觀，參觀品質會更好。

台中市府前已在后里、外埔園區均完成設置「市民專用道」，包括后里森林園區聆聽花開聲音入口處，以及馬場園區大門及花舞館前第2道入園閘門、外埔園區冠軍花車旁及好農市集團體入園處，並均有指示牌，屆時也將有志工引導與購票民眾分流，民眾只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費參觀台中花博。

至於12歲以下兒童隨家長走，園區服務人員將配合協助驗證。

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