合歡山迎新年第一道曙光 金黃日出雲加雲海美極了

2019-01-01 09:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕迎接2019年第一道曙光到合歡山就對了！清晨不到6點山上就擠滿等迎接日出的遊客，車子塞爆公路，而武嶺亭的監視器拍到人山人海畫面，讓網友大呼「也太壯觀了」，氣象局資料顯示日出時間是6點38分，太陽躍出時刻因雲層擋住，呈現金黃雲層加上加夢幻般的雲海，拍到新年第一道金黃祥雲的讀者蔡榮展開心地說：「幸運！」。

元旦連假的最後1天，很多人選擇晨上山迎接新年第一道曙光，也有人想碰運氣希望能迎接今年冬天的初雪，上山車潮多到一路塞，遊客蔡榮展指出，主峰登山口路邊一堆人停車，讓台14甲線變成單行道，上下山的車子就被卡住，根本無法會車，讓該路段猶如停車場。

新年想上合歡山等今年冬天初雪的遊客失望了，因為山上的溫度最低是昨晚9點的1度，今天凌晨2點過後就升到2度以上，日出那一刻也有2.2度，惟雖等不到初雪，卻能賞到元旦第一道曙光，幸運的遊客可欣賞到新年的第一道曙光穿透雲層，將雲層染成金黃色，猶如金黃祥雲，既美麗又吉祥。

拍到金黃日出雲的讀者蔡榮展表示，金黃日出雲拍攝的地點在石門山和松雪松中間的路段，既有日出雲又有雲海實在美麗，而小風口的雲海美景也如夢似幻，能拍到如此美景就覺得塞車總算值得。

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