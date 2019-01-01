大雨摧殘1小時妝容曝光！阿妹台上毛巾擦臉化妝師嚇瘋

2019-01-01 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕北市、華視共同舉辦的跨年晚會「2019臺北最High新年城」被網友罵翻，更被痛批為「史上最爛」，幸好天后「阿妹」張惠妹一出場，力挽狂瀾，場面頓時嗨到最高點，但當時雨勢不斷，阿妹被淋得全身濕，過程中忍不住拿起毛巾擦臉，臉上的妝會變成怎麼樣，讓人不禁捏把冷汗，表演結束，阿妹隨即在臉書直播向網友說新年快樂，也公開了被大雨摧殘一小時的妝容。

這次的「2019臺北最High新年城」起先在寒風中以電競比賽的方式開場，讓觀眾看得傻眼，晚會中雨勢不斷，不只天氣，連氣氛都冷到不行，所幸天后「阿妹」張惠妹出場力挽狂瀾，立刻將氣氛炒熱，被網友盛讚根本救了整場跨年晚會，但天氣又濕又冷，表演到後來聲音都沙啞了，讓粉絲心疼不已，阿妹不只全身都濕透了，雨水還滲進眼中，因為很不舒服，阿妹一時忘記臉上的妝，在舞台上直接拿起毛巾擦臉，把化妝師都嚇瘋了。

結束一個小時的表演後，阿妹直接在臉書開直播，祝網友們新年快樂，粉絲立刻關心阿妹的身體狀況，提醒阿妹做好保暖，這場大雨連阿妹都沒料到，驚呼「越唱雨越大」，阿妹也評價了挺過大雨後的妝容，「還不錯啦！沒有花掉」，可以看到阿妹臉上的妝幾乎沒有剝落，連化得最重的眼妝都還在原位，可謂定妝功力一流。

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