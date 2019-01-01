淘寶垃圾大舉銷台灣「清庫存」 主播打開包裹傻眼！

2019-01-01 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕前主播蔡沁瑜先前在家收到不明包裹，打開內容物發現根本不是自己所訂的物品，擔心個資外洩後報警處理，不過這樣的案例層出不窮，而不明的包裹來源疑似是許多專收假貨、瑕疵品的中國淘寶買家。

根據《鏡週刊》報導，蔡沁瑜在收到不明包裹後，先向宅配公司反映，她形容貨物包裝樣式後，業者告知：「很多客人都說沒有訂貨，卻收到對岸包裹，而且外頭包裝與妳形容的一模一樣。」蔡沁瑜隨後又向對岸寄件人德邦物流洽詢，對方聲稱，所有商品都是報關行從海關拉出來配送，「可能是把客戶的資料搞錯了」。

調查後發現，其實這種不明包裹是中國許多淘寶業者取得個資後「亂槍打鳥」，採貨到付款方式寄送，內容物幾乎都是假貨及過期品，由於收款金額都只有幾百元，許多民眾看到包裹上有自己的名字，往往不假思索就同意管理員或家人代墊收貨，就此落入淘寶業者的陷阱之中。

知情人士透露，這些包裹就算被民眾拒付款，退回宅配系統也不怕，「這種問題貨一樣能賣錢」，因為在成本考量下，這些貨品不可能再寄回中國，在物流業倉庫累積到一定數量後會統一賣給批發商，而這些批發商就將這些貨品做成近期在網路上風行的「淘寶盲包」，而許多夾娃娃台主和百貨業主購買抱著「拆福袋」的心態購買，往往打開後都是一些品質低劣的物品。

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