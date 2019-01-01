阿里山萬人騷動 霞光朦朧露臉15秒

2019-01-01 08:26

〔記者曾迺強／嘉義報導〕成千上萬遊客今天到阿里山國家森林遊樂區觀日出，不畏嚴寒在樂音中迎2019年第一道曙光，原定7點4分出現的日出未現身，只露出霞光，部分遊客不放棄，原地守候，但因雲層太厚，霞光只在雲中短暫朦朧露臉約15秒，隨後遁入雲中，遊客相約明年再來。

迎新年，海拔2400多公尺的阿里山日出迎第一道曙光最夯，加上林務局嘉義林管處在對高岳觀景台舉辦「2019阿里山日出印象音樂會」，吸引許多年輕人不畏嚴寒昨天午後開車、騎機車或搭乘大眾運輸工具上山等候。

清晨6點20分，對高岳觀景台對面的玉山群峯逐漸露出微亮霞光，天色漸開，引起遊客一陣騷動，但有觀日出經驗者提醒稍安勿躁；7點10分，較刺眼的霞光迸出，但隨即因雲層太厚，稍縱即逝。

觀日出的遊客今天凌晨冒著攝氏5度的低溫，打著手電筒沿著森林步道緩步上山，往對高岳、祝山、小笠原山等觀日出點，嘉義林管處對高岳觀景台提供黑糖薑茶、暖暖包為遊客驅寒。

林務局長林華慶、嘉義縣長翁章梁、阿里山國家風景區管理處長馬惠達等人與遊客欣賞原住民歌手高慧君、舒米恩、樂興之時管弦樂團附設青年團演唱，在悠揚樂聲中與遊客等待朝陽來臨，嘉義市天文協會也在對高岳提供天文星象解說；交通部觀光局安排「福仙山三地迎曙光連線活動」，讓遊客同步看三仙台、福隆日出活動。

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