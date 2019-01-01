台南二寮未見日出 雲海伴民眾迎新年

2019-01-01 08:17

〔記者萬于甄／台南報導〕最美低海拔雲海非台南二寮莫屬，西拉雅國家風景區管理處第7年舉辦「二寮迎曙光」，迎接2019年第一道日出，但今年因天空雲層厚，遲遲不見太陽曙光；台南市長黃偉哲表示，元旦看日出雖別有意義，但相信其他364天到二寮觀看日出也是相當美麗。

台南跨年三部曲最終曲「二寮迎曙光」每年3000張門票一開放就秒殺，許多民眾今清晨天未亮就上山等候，中央氣象局預估今年元旦日出時間為早上6點40分，但因雲層較厚日出遭遮擋，遲遲未見太陽從雲層中露面。

台南市長黃偉哲表示，二寮擁有美麗的低海拔雲海，既使雲層較厚，最後還是能欣賞雲海，而元旦看日出雖別具意義，不過，全年其他364天都能到二寮，欣賞最美麗的日出，未來市府也會積極在平日推廣二寮日出活動。

台南二寮日出未露面讓民眾有些失望，但也有不少遊客認為，新的一年第一天能和這麼多人一起迎接，也是相當開心。此外，也有許多熱血的大學生一早到二寮等日出，學生說，「雖然累，沒看到日出有些可惜，但欣賞到二寮雲海的變化也很值得」。

西拉雅管理處今年以「2019愛你依舊」為主題，現場發送黃色愛心氣球，讓參與的民眾在望日平台高舉黃色愛心氣球，一起呼喊2019愛你依舊、幸福依舊、健康依舊。

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