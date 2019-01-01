墾丁迎第一道曙光槓龜 落山風呼呼吹迎新年

2019-01-01 07:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年本島第一道曙光，由於墾丁龍磐地區雲層過厚、落山風強大，雖然氣溫比往年溫暖，陽光依然沒有準時現身，直到7點許天空仍灰濛濛，但期待以久的遊客們仍開心互道新年快樂。

上萬民眾從凌晨3時後，便陸續湧進龍磐公園守候，屏縣府特別舉辦活動及摸彩暖場，近萬人群擠滿了面向太平洋的崖壁，把握時間以手機或拍照留下紀念，無畏10級落山風吹的呼呼作響。

時間接近預告的6點35分時，遊客們紛紛抬頭望向東邊，希望見證今年第一道曙光，但如同過去多年的情況，太陽在厚厚的雲層遮掩下，龍磐公園依然沒有出現曙光。

許多民眾不甘心沒看到陽光，在路邊持續等待，但厚厚雲層始終遮蓋著陽光，只有恆春名產落山風呼呼的迎接新年到來。

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